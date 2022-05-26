Производство стали может стать убыточным

Ситуацию с высокими налогами и курсом рубля усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны, сообщает РБК.

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Об этом РБК рассказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Он не уточнил, в какой форме это было сделано. На этой неделе ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

Некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, утверждает исполнительный директор ассоциации. Кроме того, по его словам, без скорейшего принятия мер на предприятиях черной металлургии существуют серьезные риски сокращения персонала. По данным «Русской стали», в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. А на фоне западных санкций многие российские металлурги были вынуждены перенаправить поставки в Китай и другие азиатские страны. Там приходится продавать товар с дисконтом, а в некоторых случаях — даже ниже себестоимости, утверждает Сентюрин.

РБК направил запросы в пресс-службы «Северстали», ММК, НЛМК и Evraz, а также в Минпромторг и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В Минфин такая информация не поступала, готовы изучить проблему», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.