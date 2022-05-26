Сбер поздравил бизнесменов Иркутской области с Днем предпринимателя

В канун Дня российского предпринимательства в Иркутске на площадке Сбера прошла встреча руководителей Иркутского отделения Сбербанка с партнерами и ключевыми клиентами – представителями малого бизнеса региона, сообщили SIA.RU в банке.

Мероприятие включало мастер-класс на тему «Как поддержать себя и команду в ресурсном состоянии» и экскурсию по банку «Сбер изнутри». Клиенты поделились, что полученные знания актуальны, особенно сегодня, в период трансформации бизнеса, а экскурсия в музей Истории Сберегательного дела принесла новые знания о финансовом развитии Байкальского региона.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Для того, чтобы любимое дело приносило доход, а команда работала как единый механизм - необходимо обладать уникальными качествами и быть готовым к изменениям в любой момент. Сейчас для бизнеса открываются новые возможности и важно, чтобы наши клиенты знали о том, как Сбер помогает бизнесу в условиях трансформации. Такие встречи очень полезны, клиенты могут задать вопрос нашим коллегам и тут же получить готовое решение для своего бизнеса».

Ко Дню российского предпринимательства Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса.

Расчётно-кассовое обслуживание со Сбером

Новые корпоративные клиенты при подключении пакета услуг «Набирая обороты» с 19 мая по 2 июня получат два месяца обслуживания всего за один рубль в месяц (обычная стоимость — 1290 рублей в месяц). Тариф включает в себя всё самое необходимое для ООО и ИП: переводы на счета физлиц, в том числе на личный счёт, — без комиссии, до 300 тыс. рублей каждый месяц; до 15 внешних переводов в месяц на счета юрлиц в другие банки, безлимитное количество платежей внутри банка и бизнес-карта с пластиком. Также в пакет услуг уже включены самые востребованные нефинансовые сервисы от экосистемы Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Поиск сотрудников» и «Электронный документооборот».

Онлайн-продажи с inSales

С 19 мая по 2 июня новые клиенты, а также действующие пользователи бесплатного тарифа получат шесть недель бесплатного доступа к любому платному тарифу inSales по промокоду BUSINESSDAY. Платформа inSales помогает предпринимателям управлять онлайн-продажами в едином личном кабинете, позволяет создать собственный интернет-магазин и запустить продажи на маркетплейсах.

Страхование бизнеса со СберСтрахованием

С 19 мая по 2 июня предпринимателям будет доступна скидка 40% на приобретение страхового полиса «Сбереги бизнес» от СберСтрахования. «Сбереги бизнес» — это программа страхования имущества и гражданской ответственности с покрытием до 28,5 млн рублей для бизнеса любого профиля.

Топливо с «Газпром нефтью»

Заключая договор с 1 по 31 мая, клиенты получат скидку 7% при пополнении топливной карты «ОПТИ24» с бизнес-карты Сбербанка. Скидка будет действовать 3 месяца с момента заключения договора.

Смартфоны с «МегаФоном»

С 1 по 31 мая смартфоны Honor будут доступны предпринимателям по специальным акционным ценам от 19 990 рублей в онлайн- и офлайн-магазинах «МегаФона» по промокоду MEGASBER05 при оплате бизнес-картой Сбера.

Специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей

Кроме того, в начале мая Сбер запустил специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей. Подключившие его клиенты могут бесплатно: переводить себе на счёт физлица до 500 тысяч рублей каждый месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счёт через банкоматы. Первый месяц обслуживания для новых клиентов — 1 р/мес., далее — 590 р/мес.