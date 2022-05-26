Омбудсмен Иркутской области: Иркутский завод полимеров – это перспектива создания новых рабочих мест в Усть-Куте

Омбудсмен Иркутской области Светлана Семёнова 23-24 мая побывала с рабочим визитом в Усть-Куте. После посещения ООО «Иркутский завод полимеров» (проект реализует Иркутская нефтяная компания) омбудсмен отметила особое значение реализации проекта для местного населения и привлечения молодых специалистов.

Основными целями поездки стали обсуждение вопросов профессионального образования, медицинского обслуживания, социально-экономического развития территории, а также рассмотрение вариантов сотрудничества с ключевыми предприятиями муниципалитета по трудоустройству его жителей.

Уполномоченный по правам человека отметила высокую значимость строительства завода полимеров в плане создания новых рабочих мест для жителей Усть-Кута и развития города в целом.

– Мы посмотрели, как одно из крупнейших предприятий региона создает новый промышленный комплекс. Его перспектива – это, конечно, рабочие места. Это большой приток кадров, молодежи, которая могла бы здесь остаться в случае, если мы сделаем территорию привлекательной. А условия работы и проживания, созданные для работников, социальная направленность компании этому только способствуют, – отметила Светлана Семёнова.

Также омбудсмен посетила Усть-Кутский промышленный техникум, где с участием представителей ИНК и регионального минобразования обсудила потребность организации подготовки востребованных специалистов. Планируется, что учебное заведение станет ключевым для обучения кадров не только для нефтегазового сектора, но и по другим специальностям, востребованных в городе и районе.



– Компания заинтересована в привлечении сотрудников из числа местного населения. Мы проводим регулярные встречи со школьниками и родителями, где знакомим с компанией, рассказываем о карьерных перспективах. Реализуется образовательная программа в сотрудничестве с ИРНИТУ. Студенты, получающие профильные специальности, также обучаются по совместной программе ИНК и вуза. Благодаря чему мы заранее видим потенциал и заинтересованность в работе на объектах ИНК, – сообщила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.



В настоящее время работа по подбору персонала в Усть-Куте организована по нескольким направлениям. Это взаимодействие с центром занятости, где представлены открытые вакансии для работы на производственных объектах Иркутской нефтяной компании. Также в городе открыт информационный центр «Территория будущего», куда можно обратиться по вопросам трудоустройства. Кроме того, поиск специалистов ведется через официальные паблики компании в соцсетях, а также в разделе «Карьера» на сайте ИНК.



Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода, а также Иркутский завод полимеров. Это первое предприятие в Восточной Сибири по выпуску продукции из полиэтилена из собственного сырья – этана. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.