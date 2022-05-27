Заморозки до -2 прогнозируют в Иркутской области 27 мая

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25-27 мая местами по области ожидаются заморозки - 0,-2°С.

Помимо этого, местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах», – говорят в МЧС.