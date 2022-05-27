Новости

Заморозки до -2 прогнозируют в Иркутской области 27 мая

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25-27 мая местами по области ожидаются заморозки - 0,-2°С.

Помимо этого, местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах», – говорят в МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Форум для женщин-предпринимателей стартует в Иркутске 27 мая
Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая
Сделано в Сибири. Иркутян приглашают на «Форум мастеров и ремесленников»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании