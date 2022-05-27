Ozon заявил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Причина – нехватка ликвидности.

«Существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций. Несвоевременная выплата сумм, причитающихся по погашению, в течение 14 календарных дней (т.е. к 14 июня 2022 года) приведет к событию дефолта в соответствии с условиями облигаций и может привести к потенциальному перекрестному дефолту по другим обязательствам Группы», – сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет компании.

Уточняется, что на данный момент значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать их погашения и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая 2022 года.