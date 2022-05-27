Реалист Банк принял участие в выставке СТТ Expo

СТТ Expo является главной в России и во всей Восточной Европе выставкой строительной и специальной техники, оборудования, запасных частей, технологий и инновационных решений для строительной индустрии.

На площадке МВЦ «Крокус Экспо» свою продукцию и разработки представили более 200 компаний из России, Белоруссии, Италии, Казахстана, Китая, Сингапура и Турции.

Директор департамента кредитных и лизинговых операций Реалист Банка Денис Анисимов отмечает: «Было очень важно познакомиться с новинками отрасли, установить отношения с новыми деловыми партнерами, обменяться с коллегами мнениями по актуальным вопросам, включая ситуацию в сфере лизинга в условиях санкций. Мы, безусловно, постараемся использовать полученную информацию и опыт для нашей дальнейшей работы».