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55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля

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Сергей Малых, управляющий активами, говорит, что он ждал от заседания ЦБ не только снижения ставки, но и некого сюрприза. И сюрприз поступил.

– Под конец торгового дня ЦБ, отодвинув на 120 дней обязательную продажу выручки экспортерами, фактически отменил эту обязательную продажу. И это сразу же сказалось на валютном рынке, – отметил эксперт.

Рубль начал стремительно девальвироваться, отскочив с низов отскочил более, чем на 16%.

– В моем понимании – дно по укреплению рубля пройдено. Уровень поддержки – 55, по сути, от него доллар отскочил. И сейчас мы видим ослабление рубля. Признаюсь честно, я давно не ожидал так долго и радостно девальвации рубля. Потому что есть акции в российских экспортёрах, плюс валютные позиции. Было очень тревожно наблюдать, как рубль стремительно укрепляется, – отметил Сергей Малых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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