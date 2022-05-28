Арендные дома для студентов могут создать в Иркутске и еще в семи городах России

Финансовый институт развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ может создать арендные дома для студентов в восьми городах России, в том числе в Иркутске, сообщает пресс-служба организации.

«ДОМ.РФ рассматривает вопрос создания студенческих арендных домов с вузами Великого Новгорода, Иркутска, Курска, Тамбова, Тюмени, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Ярославля. Об этом директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич сообщила на совещании с участием представителей Минобрнауки России, профильных региональных ведомств, высших учебных заведений», – говорится в сообщении.

Ежемесячная ставка для арендатора в среднем составит 5 – 7,5 тысячи рублей в месяц. Цена будет зависеть от стоимости жилищного строительства. Для удержания ставки планируется ввести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами.

Напомним, пилотный проект студенческого арендного жилья был реализован ДОМ.РФ совместно с НИУ ВШЭ в 2021 году. Вузу были переданы в аренду на 10 лет 186 квартир в новом ЖК «Амурская» в Москве для размещения более 600 студентов. Квартиры были полностью заселены в течение первого месяца учебного года, что подтверждает востребованность такого формата.