Запущен портал «Произведено в РФ»: новый уровень поддержки для отечественных производителей

Сервис для поиска отечественных аналогов импортной продукции доступен теперь по адресу Произведенов.РФ. Новые возможности для развития бизнеса любого масштаба реализованы ведущей электронной площадкой страны Сбер А. Функционал платформы Произведенов.РФ позволяет зарегистрированным пользователям получить неограниченный доступ к новым рынкам, закрыть свои актуальные потребности, оперативно подобрать нужные варианты продукции и найти надёжных контрагентов.

На сайте предлагается ранее не представленный на рынке сервис информирования производителей о потребностях заказчиков в первую очередь в сфере импортозамещения — в какой отечественной продукции они нуждаются: поставщик знакомится с ТЗ и делает своё предложение. Завершён процесс интеграции с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП).

Новая платформа использует компетенции ведущей ЭТП страны Сбер А в таких областях, как государственные закупки 44-ФЗ, закупки в соответствии с 223-ФЗ, коммерческие закупки и продажи, малые закупки в онлайн-магазине SberB2B. Уже зарекомендовавшие себя инструменты электронных процедур, интеллектуального поиска и подбора, заключения договоров, а также сопутствующие сервисы нацелены на информирование рынка о наличии конкретной потребности, позволяют сократить временные издержки по поиску отечественных аналогов за счёт автоматизации, стимулируют развитие производственной инфраструктуры и повышения уровня специалистов внутри страны.

Сбер А тщательно изучает актуальные потребности клиентов в сочетании с государственной поддержкой производства. Произведенов.РФ предлагает пользователям автоматизацию процесса поиска отечественных аналогов, интеграцию с государственной информационной системой, широкий набор встроенных финансовых сервисов и вовлечение всех регионов страны.

На платформе Произведенов.РФ доступно: создание карточек спроса заказчиков, верификация пользователей посредством ЭЦП, интеллектуальный поиск спроса и предложений, встроенный мессенджер общения по заявкам, обмен документами между производителем и заказчиком, налажены возможности интеграции с любыми информационными системами и площадками.

Поддержка отечественного производителя через стимулирование замещения иностранной продукции на отечественные аналоги — это долгосрочная стратегия, которая должна быть воплощена за счёт конкретных шагов, приближенных к производителям и потребителям, получения напрямую актуальной информации непосредственными участниками процесса.

Портал Произведенов.РФ снимает информационные и территориальные барьеры для заказчиков и производителей, позволяет им обеспечивать свои потребности в развитии и таким образом реализует национальную стратегию импортозамещения и экономического роста.