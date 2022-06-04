Ростуризм: Все отели сети Marriott продолжат работу в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что все отели американской сети Marriott, объявившей ранее о приостановке деятельности, продолжат работу на территории России.

«Это как с "Букингом": в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать. А еще сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет еще больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии», – рассказала Догузова.

В частности, отель сети Marriott в Иркутске 4 июня заявил, что работает в обычном режиме.