23-летний Алексей Трофимов из Иркутской области погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец села Олонки Боханского района Иркутской области Трофимов Алексей Евгеньевич погиб во время спецоперации на Украине, молодому человеку было 23 года, сообщает администрации района.

«В ходе ведения наступательных действий Алексей получил осколочное ранение головы, был эвакуирован в Луганскую районную больницу, где от полученных ранений скончался 13 мая», – говорится в сообщении.

Алексей окончил Олонскую среднюю школу, увлекался футболом и хоккеем, защищал честь школы и села на соревнованиях, был участником духового оркестра.

По словам мамы Марины Алексеевны с детства мечтал быть военным. После школы поступил в военное училище, когда ему исполнилось 18 лет, принял решение идти в армию. Был призван на срочную службу в октябре 2017 года. Спустя некоторое время вернулся в армию, начал службу по контракту в городе Южно-Сахалинске.