Новости

Крепкий импортный алкоголь заканчивается в российских ресторанах

Запасов хватит до осени, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

Читайте также:

В кошельке покупателя растет доля непродуктового сегмента
6 июня 2022
Больше половины россиян увеличат посадки овощей и фруктов
6 июня 2022

«Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов, типа AST. В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает», — добавил омбудсмен.

Для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование. «Если мы хотим чтобы он (крепкий алкоголь — ред.) заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали «разливать в гаражах», иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно», — сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (824)


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
«Крепкий рубль не нужен»
«Акции надежнее денег»
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании