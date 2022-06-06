Крепкий импортный алкоголь заканчивается в российских ресторанах

Запасов хватит до осени, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — сказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

«Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов, типа AST. В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает», — добавил омбудсмен.

Для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование. «Если мы хотим чтобы он (крепкий алкоголь — ред.) заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали «разливать в гаражах», иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно», — сказал он.