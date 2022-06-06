Турецкий индекс вырос с начала года на 37%, российский рынок имеет шансы повторить успех – аналитики

Акции турецких компаний опередили все фондовые рынки мира в этом году. Аналитики БКС считают, что Россия может повторить этот успех. Причина – высокая инфляция и желание инвесторов уберечь деньги от обесценивания.

– С января индекс Borsa Istanbul 100 взлетел на 37%, чтобы хоть как-то защититься от инфляции, которая в апреле долетала до 70%, турецкие инвесторы скупают акции, – рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин. – Я думаю, что нечто подобное ждёт российский рынок.

Он обращает внимание, что скоро начнут заканчиваться депозиты, которые открывались под очень высокие ставки 20 и более процентов.

– Возникнет естественный вопрос куда вкладывать деньги, как защититься от инфляции, которая в России тоже сейчас немаленькая. И первое, что приходит на ум, это, конечно, акции, и, скорее всего, мы увидим в ближайшие три месяца на них значительный спрос, – считает эксперт БКС.