Новости

Турецкий индекс вырос с начала года на 37%, российский рынок имеет шансы повторить успех – аналитики

Акции турецких компаний опередили все фондовые рынки мира в этом году. Аналитики БКС считают, что Россия может повторить этот успех. Причина – высокая инфляция и желание инвесторов уберечь деньги от обесценивания.

Читайте также:

Спрос россиян на недвижимость в Турции за год вырос на 75%
18 января 2022
Турция опять возвращается на российский туристический рынок
23 июля 2016

– С января индекс Borsa Istanbul 100 взлетел на 37%, чтобы хоть как-то защититься от инфляции, которая в апреле долетала до 70%, турецкие инвесторы скупают акции, – рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин. – Я думаю, что нечто подобное ждёт российский рынок.

Он обращает внимание, что скоро начнут заканчиваться депозиты, которые открывались под очень высокие ставки 20 и более процентов.

– Возникнет естественный вопрос куда вкладывать деньги, как защититься от инфляции, которая в России тоже сейчас немаленькая. И первое, что приходит на ум, это, конечно, акции, и, скорее всего, мы увидим в ближайшие три месяца на них значительный спрос, – считает эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Владимир Путин отменил запрет на продажу туристических путевок в Турцию":
Все материалы сюжета (17)


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
«Крепкий рубль не нужен»
«Акции надежнее денег»
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании