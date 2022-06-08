Эксперты назвали новые факторы, влияющие на курс рубля

Курс рубля становится все менее привязан к российской экономике, рассказал агентству «Прайм» аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Рубль, как и раньше, определяется разницей между экспортом и импортом. При этом раньше на него также влияли потоки капитала и покупка валюты Минфином по бюджетному правилу, а теперь два эти канала влияния на курс отсутствуют», — отметил собеседник агентства.

Сейчас экспорт вырос за счет подъема цен на нефть, газ, зерно и удобрения.

При этом импорт сжался из-за санкционных ограничений и экономического спада. Разница между экспортом и импортом стала больше, что выразилось в укреплении рубля.

В предыдущие кризисы российские компании и граждане спокойно сберегали в валюте, так как было доверие к доллару, евро, фунту, иене. Теперь это доверие во многом подорвано из-за санкций и рисков заморозки валютных активов на Западе.

Динамику курса рубля в краткосрочной перспективе будут определять цены на основные экспортные товары России, скорость восстановления импорта по мере налаживания новых цепочек поставок, меры властей по сдерживанию укрепления рубля, делает вывод эксперт.