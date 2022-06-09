Доллар опять ниже 60. Почему рубль не замечает очередных валютных послаблений?

Рубль проигнорировал очередные шаги по смягчению валютного контроля от Банка России. В среду российская валюта вновь укрепилась, опустившись ниже 60 за доллар.

Минфин РФ разрешил экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на свои зарубежные счета. Правда, требования к ее дальнейшей репатриации в Россию и продаже не изменились. Кроме того, ЦБ увеличил с $50 тыс. до $150 тыс. максимально допустимую сумму, которую российские резиденты-физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.

– Однако эти послабления будут увеличивать спрос на инвалюту постепенно, а в данный момент ее продолжают продавать в больших объемах экспортеры, что приводит к подорожанию рубля, – подчеркивают эксперты БКС.

По их мнению, стабильно высокая экспортная выручка обеспечивается высокими ценами на сырье, в том числе на нефть и газ. Этот фактор останется на стороне рубля, пока не появятся серьезные угрозы долгосрочным перспективам глобального сырьевого спроса.

Фундаментальный фактор заключается в том, что основа всех биржевых валютных стаканов – это торговый баланс страны, поясняют эксперты «Открытие Инвестиции».

– Экспортеры продают валюту, импортеры ее покупают. Сейчас экспортеры продают много, несмотря на все санкции и ограничения. А импорт просто встал, – отметил эксперт «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов.