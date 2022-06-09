В России зафиксирована дефляция, ЦБ может сильнее снизить ставку

В мае месячная инфляция в России замедлилась до 0,12% с отметки 1,56%, достигнутой по итогам апреля, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в мае оказалась самой низкой для этого месяца за все время наблюдений с 1991 г. Это означает, что Банк России 10 июня может снизить ключевую ставку сильнее, чем планировалось.

С 28 мая по 3 июня в России зафиксирована символическая дефляция в 0,01% после нулевой инфляции с 21 по 27 мая и дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая. Годовая инфляция к 3 июня вновь замедлилась, составив примерно 17% после 17,35% в предыдущий недельный период.

– В ближайшую пятницу Банк России на очередном заседании примет решение по уровню ключевой ставки. Ожидается ее снижение на 1 процентный пункт до 10%. Однако последние данные по инфляции увеличивают вероятность более значительного снижения ставки. К тому же значение месячной и годовой инфляции по итогам мая оказалось ниже консенсус-прогноза, – отмечают эксперты БКС.

