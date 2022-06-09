Банки не планируют массово вводить комиссии по валютным счетам россиян

Ряд банков не планируют ее появления в ближайшей перспективе, остальные хотят сначала присмотреться к конкурентам, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Часть крупных игроков рынка заявили, что сейчас у них нет планов по введению аналогичных комиссий. Об этом сообщили в банках «Открытие», «Русский Стандарт» и «Ренессанс Кредит». В АТБ сказали, что сейчас таких комиссий у них нет. Остальные игроки хотят сначала изучить рынок.

«В настоящее время банк «Зенит» не взимает комиссию по валютным счетам физических лиц в долларах и евро. Банк оценивает рыночную конъюнктуру и будет принимать решение исходя из дальнейшего развития ситуации», — прокомментировала зампред кредитной организации Наталья Тутова.

В «Тинькофф банке» сказали, что в будущем не исключают введение отрицательных ставок по валютным счетам физлиц.