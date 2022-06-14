Азиатско-Тихоокеанский банк будет единственным финансовым оператором первого автомобильного моста между Россией и Китаем

10 июня 2022 года в Благовещенске состоялось официальное открытие единственного автомобильного моста, который связывает Россию и Китай. Церемония прошла с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.

Напомним, что банк стоял у самых истоков данного масштабного проекта, принимал участие в разработке идеи строительства.

АТБ будет единственным финансовым оператором моста.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев подчеркнул, что уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. «Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся», — сказал он.