Солид Банк запустил вклад «Мобильный вариант»

Вклад «Банзай» АО «Солид Банк» обрел новое название «Мобильный вариант», оставив прежнее преимущество: по вкладу доступно, как пополнение, так и снятие средств со вклада

8 июня 2022 года АО «Солид Банк» перезапустил один из хитов банка среди вкладов – вклад «Банзай» присвоив ему новое название «Мобильный вариант», более полно отражающее основное преимущество, пришедшееся по вкусу многим клиентам банка – возможность не только пополнять вклад, но и снимать средства со вклада без его закрытия.

«Этот вклад идеально подходит для категории клиентов, которые хотели бы разместить вклад, но не готовы оставить средства в длительной «заморозке», без возможности пользования средствами вклада, – комментирует Председатель правления Солид Банка, Игорь Вячеславович Возисов. – Вклад «Мобильный вариант», в свою очередь, предусматривает возможность использования средств (до минимальной суммы вклада на остатке). К слову, минимальная сумма вклада также предусматривает вариативность: вклад можно открыть, как на сумму от 100 000 руб., так и от 300 000 руб.».

Получить полную консультацию и открыть вклад можно во всех офисах АО «Солид Банк», а также можно оставить заявку онлайн на сайте банка по ссылке.

Условия вклада «Мобильный вариант»:

Читайте также: «Санкции — это надолго. Глобализация закончилась». Костин – о дедоллларизации экономики и банков Набиуллина: нельзя говорить, что эффект от санкций проявился полностью Минимальная сумма: от 100 000 руб.

Ставка: зависит от минимальной суммы вклада – от 300 000 руб. – 7% годовых, от 100 000 руб. – 6% годовых,

Срок вклада: 370 дней,

Начисление и выплата процентов: ежемесячно,

Расходные операции по вкладу: доступны до суммы неснижаемого остатка (минимальная сумма вклада),

Пополнение вклада: предусмотрено, завершается за 30 дней до окончания срока вклада,

Пролонгация: предусмотрена

Тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329