Иркутские энергетики предупреждают о росте энергопотребления некоторыми ТСО на 30%

Превышение предельных нагрузок может вести к массовыми отключениями потребителей.

Иркутская электросетевая компания провела анализ предельных нагрузок по итогам прошедшего сезона. Оказалось, что некоторые территориальные сетевые организации (ТСО), имеющие присоединение к сетям ИЭСК, превышают разрешенную мощность. В частности, это «Облкоммунэнерго», «Братская электросетевая компания», «Прибайкальская электросетевая компания», «ЭНКТП». При этом превышения более чем на 30% зафиксированы в Иркутске, Маркова, садоводствах по Мельничному и Голоустненскому трактам, в Смоленщине, Ангарске, Усолье-Сибирском, Слюдянке, Братске и других населенных пунктах.

Энергетики предупреждают: неконтролируемое превышение договорных нагрузок приводит к масштабным отключениям потребителей, под риском оборудование сразу нескольких сетевых организаций, потому что «Иркутская электросетевая компания» обеспечивает выдачу мощности своим потребителям и смежным ТСО по отходящим линиям.

Учитывая динамику роста нагрузок в последние годы, энергетики считают, что велика вероятность превышения и в будущий осенне-зимний период 2022-2023 гг., В целом по Иркутской области потребление электроэнергии населением зимой 2021-2022 года увеличилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,1 миллиарда киловатт-часов.

В интересах всех потребителей Иркутской области и для принятия мер по снижению рисков в будущем, ИЭСК направило всю необходимую информацию в адрес каждой ТСО с просьбой о реализации срочных мер по недопущению ситуацию с превышением договорных нагрузок, организовать контроль за соблюдением договоров на технологическое присоединение к объектам ИЭСК в соответствие с действующим законодательством.

На всех объектах ИЭСК параметры работы оборудования, осуществляющего контроль за соблюдением нагрузок, будут приведены к нормативным значениям, превышений со стороны ТСО не будет допущено.

Иркутская электросетевая компания в рамках подготовки к максимальным нагрузкам ведет работы на собственных электросетях в соответствие с планами, проводит мероприятия, повышающие надежность питающих центров и подстанций. Филиалы компании наращивают пропускную способность линий электропередачи и устанавливают дополнительные разгрузочные трансформаторные подстанции. Ускоренными темпами продолжится монтаж «умных счетчиков», позволяющих не допускать превышение разрешенной мощности собственными потребителями.

Иркутская электросетевая компания считает крайне важным обеспечивать слаженную работу всех электросетевых организацией региона, контроль договорных нагрузок, своевременную работу в летний период по подготовке сетевого оборудования к работе в осенне-зимние максимумы.