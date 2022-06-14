Доля россиян, которых не затронули экономические трудности, выросла

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, доля трат на непродовольственные товары продолжает расти в течение последних пяти недель.

За период с 30 мая по 5 июня непродовольственные товары составили 63% в кошельке покупателя, увеличившись за счет сокращения доли расходов на продукты питания.

Доля онлайн-канала в портфеле покупателей выросла на 2 пункта после краткосрочного снижения на предыдущей неделе. Традиционная торговля напротив составила на 4 пункта меньше, чем неделей ранее.

В целом россияне стали реже экономить на еде и продуктах повседневного спроса (19%). Вместе с тем на прошлой неделе на 3 пункта выросла доля тех, кого экономические трудности не затронули (8%).