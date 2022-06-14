«ВодоходЪ» открыл летний сезон на Байкале

«Байкальская экспедиция» от «ВодоходЪ» стартует 11 июня.

Первая в этом году «Байкальская экспедиция» пройдет по круговому маршруту — со стартом и финишем в Иркутске. В течение 6 дней экспедиционного тура, с 11 по 16 июня, туристы познакомятся с культурой и бытом народов Прибайкалья в этнографическом музее «Тальцы» и в этнокомплексе «Бурятская деревня», узнают особенности эволюции экосистемы древнейшего озера в Байкальском лимнологическом музее, прогуляются по историческому «130-му кварталу» Иркутска, загадают желание у буддийской Ступы Просветления на острове Огой, посетят сакральный центр Байкала — скалу Шаманка на острове Ольхон, отдохнут в самых живописных бухтах Западного побережья Байкала. Последующие экспедиции объединят локации уже двух берегов Байкала — Иркутскую область и Республику Бурятия.

Всего запланировано 14 летних экспедиций по Байкалу на универсальном судне СВП “Бирюса”, продолжительностью 10 и 6 дней. Круговые шестидневные туры начинаются и завершаются в Иркутске, а экспедиционный тур на десять дней предлагается по двум радиальным маршрутам: Иркутск — Улан-Удэ или Улан-Удэ — Иркутск.

На конец мая летние туры «Байкальской экспедиции» забронировали в два раза больше туристов, чем в зимний сезон-2022.