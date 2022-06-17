Названы признаки ослабление рубля

Власти заявляли, что для страны необходимо, чтобы курс нацвалюты составлял около 70 рублей за доллар. О том, чего ждать от курса российской валюты дальше, в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Стоит помнить о приближении очередного налогового периода, он окажет дополнительную поддержку рублю. Многие компании опасаются держать инвалюту на своих счетах из-за санкционных рисков, а также связанных с ними возможных проблем по осуществлению валютных транзакций.

С другой стороны, ситуация на мировых рынках ухудшается из-за необходимости быстрого ужесточения монетарной политики центробанков для борьбы с высокой инфляцией. Это способно усугубить экономические проблемы, что ударит по глобальному спросу на сырье, которое из-за этого может всерьез и надолго подешеветь.

«В результате рубль потеряет защиту от большой геополитической неопределенности и жестких санкций. Поэтому, если мировые рынки продолжат падать, ускорив снижение цен на нефть и другое сырье, это сократит приток инвалюты в страну, вернув доллар намного выше 57 рублей», — подытожил эксперт.