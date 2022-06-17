Углеродная нейтральность в России может быть достигнута в 2057 году – Сбер

На Петербургском международном экономическом форуме в ходе пленарной сессии «Зелёная энергетика: вызовы нового времени» выступила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. Она считает, что cейчас стратегически важно продолжать движение в части развития зелёной энергетики. В дискуссии приняли участие представители Правительства РФ, государственных и бизнес-структур, рейтинговых агентств. Модерировал сессию генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.

Татьяна Завьялова обратила внимание на то, что, несмотря на сегодняшнее турбулентное состояние мировой экономики, внедрение принципов ESG и сопутствующие им инструменты зелёного финансирования являются одними из наиболее эффективных способов решения проблем развития в современном мире. Россия — неотъемлемая часть международной торговли, и без реализации на её территории низкоуглеродной стратегии невозможно будет достичь глобальных целей в области климата и экологической трансформации мира в целом. По мнению спикера, ужесточение углеродного регулирования со стороны крупнейших торговых партнёров РФ остаётся значимым экономическим фактором декарбонизации.

По мнению Татьяны Завьяловой, в мире в отношении темпов развития и ресурсов для обеспечения декарбонизации экономик складывается непростая и противоречивая ситуация, которую Россия обязана учитывать. С учётом существующих на сегодня прогнозов темпов роста российской экономики достижение углеродной нейтральности в стране, по оценкам Сбера, может произойти ранее установленного срока и может быть достигнуто в 2057 году.

Однако в то же время вероятен риск роста углеродоёмкости ВВП, что в конечном счёте может привести к снижению конкурентоспособности российских товаров и отсутствию стимулов к изменению экономического уклада и технологической трансформации.

В новых условиях, по мнению спикера, необходимо пересмотреть национальные приоритеты устойчивого развития, актуализировать соответствующую стратегию, разработать и реализовать федеральную программу господдержки инвестиционных ESG-проектов.

Снижение углеродоёмкости необходимо прежде всего в энергетике и теплогенерации, отраслях ЖКХ, а также в экспортно ориентированных отраслях, таких как производство алюминия, стали, удобрений и химической продукции.

Татьяна Завьялова озвучила программу необходимых действий:

• продолжить реализацию актуальных госпрограмм зелёного перехода;

• реструктурировать электроэнергетику в соответствии с новыми приоритетами;

• реализовать потенциал энергосбережения и энергоэффективности;

• форсировать реализацию мегапроектов развития, ориентированных на рынки АТР;

• создать инструментарий для использования природного потенциала поглощения российских экосистем;

• завершить формирование национальной ESG-инфраструктуры.

По словам спикера, Сбер вносит весомый вклад в российскую зелёную повестку. Он стал первым российским банком, объявившим стратегическую цель достижения углеродной нейтральности операционной деятельности не позднее 2030 года. Сбер принимает активное участие в развитии рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, профинансировав проекты ВИЭ совокупной мощностью более 850 МВт. Портфель ESG и зелёных кредитов Сбера составил 395 млрд рублей на начало июня 2022 года. Сбер успешно разместил выпуск дебютных собственных зелёных облигаций на общую сумму в размере 25 млрд рублей, средства от которых пошли на строительство восьми солнечных электростанций.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка по ESG:

«Сейчас стратегически важно продолжать движение в выбранном направлении в части развития зелёной энергетики. Сбер уже активно участвует в программах развития низкоуглеродной инфраструктуры, в том числе с использованием инструментов ответственного финансирования, является стратегическим партнёром пилотного проекта международного значения ″Углеродно-нейтральный Сахалин″. При этом мы понимаем, что разработанные несколько лет назад стратегические подходы к развитию зелёной экономики в России сегодня устарели и должны быть актуализированы как по содержанию, так и по цифрам, и готовы активно участвовать в этой работе».