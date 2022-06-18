Названа сумма, которую заработал мэр Иркутска Руслан Болотов за 2021 год

Опубликованы сведения о доходах мэра Иркутска за 2021 год. Согласно данным в декларации, его заработок составил 6,9 млн рублей.

Ему принадлежат земельный участок площадью 1200 квадратных метров и грузовой автомобиль ГАЗ 66. В пользовании у мэра квартира в 196 квадратов.

Супруга главы города за год заработала 674,2 тысячи рублей. Ей принадлежат земельный участок в 32 квадрата и гараж.

Ранее стало известно, сколько за год заработал губернатор Приангарья Игорь Кобзев – его доходы в сравнении с 2020-м сократились в 1,4 раза.