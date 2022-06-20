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Специалисты Сбера и Института AIRI создали открытый инструмент для оценки углеродного следа моделей искусственного интеллекта

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка в партнёрстве с Институтом искусственного интеллекта AIRI создали open-source-библиотеку Есо2АI для оценки эквивалентного углеродного следа в зависимости от электроэнергии, затраченной на обучение моделей машинного обучения. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Библиотека определяет доступные устройства центральных и графических вычислительных процессоров, позволяет задать региональные нормы углеродной стоимости генерации электроэнергии и рассчитывает энергию во время исполнения кода на устройствах.

Знание энергетического баланса позволяет рассчитать, сколько каждый сеанс обучения той или иной модели искусственного интеллекта требует ресурсов и какой оставляет эквивалентный углеродный след. Библиотека Еco2AI позволяет отслеживать энергопотребление и углеродный след в процессе обучения моделей искусственного интеллекта, что создаёт дополнительную возможность для оптимизации и удешевления процессов их обучения.

Отслеживание динамики потребления энергоресурсов поможет исследователям оценивать количество необходимых для работы моделей параметров, максимально облегчать их архитектуры и развивать более оптимальные модели машинного обучения с точки зрения вычислительной сложности.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

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«Сбер в повестке устойчивого развития активно развивает инициативу Green AI, которая фокусируется на оптимизации ресурсов для глубокого обучения. Наша библиотека помогает отслеживать эффективность с точки зрения вычислительной сложности. Разумеется, наша разработка находится в открытом доступе, поскольку Сбер является одним из драйверов ESG-трансформации страны и заинтересован в том, чтобы и другие компании с огромными вычислительными мощностями могли воспользоваться нашей методикой и снизить свой углеродный след».

Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute, AIRI) — автономная некоммерческая организация, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта. Сегодня более 90 научных сотрудников AIRI задействованы в исследовательских проектах совместно с глобальным сообществом разработчиков, академическими и индустриальными партнёрами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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