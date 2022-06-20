Банк «Фридом Финанс» объявил о запуске пакета услуг private banking

Private banking от «Фридом Финанс» разработан с учетом потребностей и предпочтений клиентов и включает специальные программы, банковские продукты и услуги, индивидуальное обслуживание и мн.др.

В рамках пакета услуг оформляются эксклюзивные пластиковые карты премиального класса World Elite и Infinite, предоставляется комплексное обслуживание всех членов семьи, персональный менеджер и круглосуточный консьерж-сервис, куда входит решение от простых бытовых вопросов до сложных и нестандартных бизнес-задач:

информационный сервис (образовательные, медицинские, юридические, бизнес-консультации и др.)

организационный сервис (подбор подарков – от идей до разработки, аренда недвижимости, поиск домашнего персонала, билеты на мероприятия и пр.)

помощь в организации путешествий (визы, организация маршрутов любой сложности, логистика и др.)

Все это доступно 24/7, консьерж свяжется с вами в течение 5 минут после вашей заявки в мессенджере – WhatsApp или Telegram, и подготовит индивидуальный план по вашему вопросу.

«Private banking от Банка «Фридом Финанс» - это все виды премиальных услуг. Главная цель этого продукта – сэкономить время и упростить жизнь, чтобы вы могли уделять больше времени ведению и развитию своего бизнеса. Клиенты по достоинству оценят эталонное качество обслуживания и исключительные привилегии, доступные при подключении private banking», - прокомментировала начальник службы персонального банковского обслуживания Банка «Фридом Финанс» Лариса Прибыловская.

Подробнее о пакете услуг – здесь.