С 1 июля Россельхозбанк запускает продажу туристических маршрутов во всех отделениях

За винными турами стоят большие перспективы развития внутреннего туризма. С июля во всех отделениях Россельхозбанка будет осуществляться продажа туристических маршрутов, а также туров на винодельни. Об этом на полях ПМЭФ-2022 заявила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

В России винный туризм только начинает развиваться, но абсолютно точно имеет огромные перспективы. Чтобы оценить тонкости вкуса выдержанных и молодых сортов вина, не обязательно ехать в Италию или Францию, достаточно прокатиться к югу России: в Краснодарский край (Лефкадия, Абрау-Дюрсо), в Ставропольский край или Ростовскую область.

Винный туризм находится на высоком уровне развития в исторически винных странах. Например, во Франции 10 млн туристов ежегодно посещают винные туры, из них 64% приходится на внутренний туризм. В США из 15 млн посетителей виноделен 80% составляют граждане США. Опираясь на мировой опыт, в перспективе Россия может развить свой внутренний туризм до впечатляющей цифры в 14-15 млн туристов в год. Однако для продвижения винного туризма в России недостаточно усилий только виноделен. Для этого нужна совместная работа всех участников рынка: туроператоров, виноделен, местных и федеральных властей, которые могут оказать непосредственную поддержку туристической отрасли.

«Вино – это продукт местности, а винный туризм - это в первую очередь знакомство с особенностями, историей и традициями региона. Всё это можно осуществить на территории одной винодельни с развитой инфраструктурой. Однако при отсутствии подходящего законодательства туристическую инфраструктуру невозможно создать на землях сельхозназначения. Среди этих земель есть участки непригодные для виноградарства, на которых можно создать подходящую инфраструктуру и превратить обычные винодельни в привлекательные места отдыха, в глэмпинги и кэмпинги. При таких условиях уже через 2-3 года можно будет создавать по 20-30 виноделен в регионе, в итоге количество винный маршрутов качественно увеличится,» - прокомментировал совладелец агрофирмы «Золотая балка» Артём Зуев.

Одно из направлений работы РСХБ это продвижение сельского туризма, а также гастро- и винных туров, представленных на цифровой площадке Своё за городом. РСХБ работает напрямую с организаторами туров, которые могут легко зарегистрировать и запустить свой маршрут, а сами туристы - за 10 минут с легкостью забронировать и оплатить его. Сейчас на площадке представлено около 700 туров: как краткосрочные однодневные поездки, так и маршруты длительностью от двух до семи дней.

Второе направление деятельности банка – это разработка винных маршрутов и их внедрение в уже устоявшиеся программы гастро-путешествий. Россельзохбанк сотрудничает с туроператорами для создания уникальных индивидуальных маршрутов в некоторых регионах страны, которые объединяют лучшие черты как винных и гастро-туров, так и сельского туризма. В рамках обучающей программы «Школа Фермера» РСХБ организует курс по Агротуризму, который дает возможность виноделам и фермерам изменить их хозяйства и превратить их в настоящий центр притяжения. В таком случае происходит развитие событийного туризма, например, в перспективе - развитие свадебных и корпоративных маршрутов на винодельни, которые обладают подходящей инфраструктурой.

«Исторически в России отсутствовал крупный туроператор, который специализировался на внутреннем туризме. Когда РСХБ запускал платформу Свое За городом, его основной целью было создание доступных туристических маршрутов именно по России. Однако, получив первый опыт продвижения туристических маршрутов, банк принял решение создать и оффлайн точки для распространения туров наряду с банковскими продуктами. С 1 июля в линейке продуктов РСХБ появится продажа туристических маршрутов. Локальные туры длительностью до трех дней можно будет приобрести в отделениях банка в каждом регионе России. Представленные маршруты будут обновляться на ежемесячной основе. Мы ожидаем, что к 1 сентября на нашей платформе Свое За городом и в отделениях банка будут реализованы исключительно уникальные туры, которые можно будет приобрести только на площадках РСХБ», - заявила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.