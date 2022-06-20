Мирового финансового кризиса не избежать. Что от него ждать, и что будет после

«Толи леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян», но Центробанк США наконец-то узрел серьёзность инфляционной проблемы в своей экономике. На этой неделе ФРС резко поднял ставку на 75 базисных пунктов до 1,75%, в последний раз регулятор так нажимал на педаль газа в далёком 1994 году. Планируется её дальнейшее быстрое повышение, к концу года она должна составить 3-4%. Но этого мало, рассказывает эксперт БКС Максим Шеин в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». Он уверен, рецессии не избежать, никакой мягкой посадки экономики не будет.

Что происходит?

Реальные ставки глубоко отрицательные, ведь инфляция выше 8% в США. По его мнению, всё это, к сожалению, убивает долговой рынок, новых размещений нет, никто не хочет давать взаймы себе в убыток, когда инфляция съедает весь полученный доход. Ситуация на рынках очень опасная.

– За всю историю США, когда инфляция переваливала за 5%, ФРС всегда приходилось повышать ставки выше индекса цен, чтобы с ней справиться. И всегда инфляция выше 5% приводила к рецессии. И никаких мягких посадок экономики даже близко не было. И на этот раз, скорее всего, будет точно также, – считает эксперт.

Что это значит?

В чем это будет выражаться? Прежде всего, у корпораций вырастут расходы на обслуживание долга, а это значит, что рентабельность многих компаний будет сокращаться, неприбыльные компании-зомби обанкротятся. Он обращает внимание, что за последние 10 лет банкротств на рынке практически не было.

– И вот наконец-то, на этой неделе REVLON подал на банкротство. Вообще ситуация без банкротств это очень странно для рыночной экономики. Но у этого (банкротств) есть позитивная сторона, и дело не только в очищении системы, начнут освобождаться рыночные ниши, которые будут занимать сильные компании.

Далее закредитованное население будет вынуждено пересматривать свои расходы в сторону снижения, что негативно отразится на спросе на товары и услуги, и это отрицательным образом скажется на компаниях, чей спрос на продукцию сильно зависит от цены. В выигрыше будут корпорации сектора нециклических товаров.

Что дальше?

– На рынке долга будут серьёзные проблемы, – уверен Максим Шеин. – Там настоящие пузыри, и он начнёт сдуваться, купоны по облигациям, скорее всего, не смогут компенсировать падение цен, ведь желающих купить будет все меньше, рефинансировать долги будет все сложнее.

На фондовом рынке всех инвесторов ждёт, скорее всего, затяжной медвежий рынок.

– Хотя многие сильные компании уже потеряли в стоимости 40-50%, но в конечном итоге, пройдя через кризис американская экономика, одной из первых выйдет в следующий технологический уклад. Для этого есть все факторы – ресурсное обеспечение, технологии, население, вооружение, финансы, эффективность бизнеса многократно увеличится, прибыль корпорации резко вырастут и 2038 году индексы S&P будет свыше 10000 пунктов.