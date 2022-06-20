Мирового финансового кризиса не избежать. Что от него ждать, и что будет после

«Толи леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян», но Центробанк США наконец-то узрел серьёзность инфляционной проблемы в своей экономике. На этой неделе ФРС резко поднял ставку на 75 базисных пунктов до 1,75%, в последний раз регулятор так нажимал на педаль газа в далёком 1994 году. Планируется её дальнейшее быстрое повышение, к концу года она должна составить 3-4%. Но этого мало, рассказывает эксперт БКС Максим Шеин в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». Он уверен, рецессии не избежать, никакой мягкой посадки экономики не будет.
Что происходит?
Реальные ставки глубоко отрицательные, ведь инфляция выше 8% в США. По его мнению, всё это, к сожалению, убивает долговой рынок, новых размещений нет, никто не хочет давать взаймы себе в убыток, когда инфляция съедает весь полученный доход. Ситуация на рынках очень опасная.
– За всю историю США, когда инфляция переваливала за 5%, ФРС всегда приходилось повышать ставки выше индекса цен, чтобы с ней справиться. И всегда инфляция выше 5% приводила к рецессии. И никаких мягких посадок экономики даже близко не было. И на этот раз, скорее всего, будет точно также, – считает эксперт.
Что это значит?
В чем это будет выражаться? Прежде всего, у корпораций вырастут расходы на обслуживание долга, а это значит, что рентабельность многих компаний будет сокращаться, неприбыльные компании-зомби обанкротятся. Он обращает внимание, что за последние 10 лет банкротств на рынке практически не было.
– И вот наконец-то, на этой неделе REVLON подал на банкротство. Вообще ситуация без банкротств это очень странно для рыночной экономики. Но у этого (банкротств) есть позитивная сторона, и дело не только в очищении системы, начнут освобождаться рыночные ниши, которые будут занимать сильные компании.
Далее закредитованное население будет вынуждено пересматривать свои расходы в сторону снижения, что негативно отразится на спросе на товары и услуги, и это отрицательным образом скажется на компаниях, чей спрос на продукцию сильно зависит от цены. В выигрыше будут корпорации сектора нециклических товаров.
Что дальше?
– На рынке долга будут серьёзные проблемы, – уверен Максим Шеин. – Там настоящие пузыри, и он начнёт сдуваться, купоны по облигациям, скорее всего, не смогут компенсировать падение цен, ведь желающих купить будет все меньше, рефинансировать долги будет все сложнее.
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– Хотя многие сильные компании уже потеряли в стоимости 40-50%, но в конечном итоге, пройдя через кризис американская экономика, одной из первых выйдет в следующий технологический уклад. Для этого есть все факторы – ресурсное обеспечение, технологии, население, вооружение, финансы, эффективность бизнеса многократно увеличится, прибыль корпорации резко вырастут и 2038 году индексы S&P будет свыше 10000 пунктов.