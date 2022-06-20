Всё ближе к 55: доллар обновил четырехлетний минимум к рублю

В понедельник рубль переписал четырехлетний максимум к доллару, опустившись к 55,4 руб. Российская валюта всё ближе к ключевому уровню технической поддержки – 55 руб. за доллар, далее – 28, ранее отмечали эксперты. Укрепление российской валюты происходит несмотря на пятничный обвал цен на нефть.

– Снижение цен на нефть вызвано усилением опасений, что агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ усугубит экономические проблемы, а это ослабит сырьевой спрос. Таким настроениям способствовало заявление главы ФРС о том, что регулятор считает одной из главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет. По словам Пауэлла, ФРС четко нацелена на возврат инфляции к целевому показателю в 2%. После этих заявлений снижение котировок нефти ускорилось, –подчеркивают эксперты БКС.

Тем не менее, несмотря на этот негатив, рубль продолжает получать поддержку от продавцов инвалюты, которых по-прежнему больше, чем покупателей из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютными операциями на фоне санкций.



По мнению аналитиков БКС, если снижение сырьевых цен станет устойчивым, это постепенно сократит экспортную выручку российских компаний. В результате рубль может привести к ослаблению, тем более, что его текущие уровни являются необоснованно завышенными с экономической точки зрения.

При этом Банк России в понедельник встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, заявив что переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.