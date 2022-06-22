ЖК «Скандинавия» стал финалистом и победителем в двух престижных фередальных конкурсах девелоперов



Николай Кузаков, руководитель девелоперской группы ИркутскГорСтрой

Жилой комплекс Скандинавия от девелоперской группы ИркутскГорСтрой весной и летом этого года принял участие в федеральных девелоперских конкурсах и получил отличные результаты.

В 14-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского ФО» иркутская «Скандинавия» стала финалистом. Для первого старта это очень высокий результат, полученный в конкуренции с проектами из Новосибирска, Омска Красноярска и Иркутска.

Очень эмоциональным было участие в другой серьёзной федеральной премии – «Рекорды рынка недвижимости 2022» (конкурс проводится уже 13 лет). Здесь была серьёзная конкуренция с проектами из Московской и Ленинградской областей, Казани, Ижевска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Омска, Челябинска и Самары.

Вдвойне приятно, что иркутский проект в напряженной борьбе победил в номинации «Концепция регионального объекта №1». Победа была двойная –в открытом народном голосовании и по результатам работы жюри. Вручение строительных Оскаров проходило в Москве в присутствии лидеров строительного рынка Российской Федерации. Важно, что Скандинавия получила высокое признание как среди жителей Иркутской области, так и среди профессионалов рынка недвижимости России.

Несколько слов о проекте. Скандинавия - это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Октябрьском округе, одном из самых престижных и экологически чистых районов Иркутска с развитой инфраструктурой. Набережная Ангары, вид из окон высоких этажей на горы Саяны, близость Байкала (всего 40 минут на авто) повышают его уникальность и привлекательность, как для местных жителей, так и для инвесторов из любого региона. Концепция комплекса разработана шведским архитектурным бюро Semrén+Månsson. В её основе сдержанный стиль, экологичность, отсутствие кричащих деталей и высокая функциональность архитектурных решений, благоустройства и планировок квартир, в сочетании со всеми современными трендами жилого строительства.

Группа компаний ИркутскГорСтрой заинтересована и дальше принимать участие в федеральных проектах. Участие в конкурсах высокого уровня позволяет посмотреть на интересные проекты из других городов, получить ценный опыт и внедрять новинки, разработки из других регионов, улучшая комфорт жизни в нашем городе, регионе.

С подробностями проекта можно познакомиться:

Или по телефону: 8-(3952)-456-800

Застройщик ООО СЗ «СтройЭконом»

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