«Доллар по 48-50 я лично буду покупать». Эксперт – об очередной волне укрепления рубля

Доллар на Мосбирже пробил отметку 55 рублей и пошел ниже. Что ждать дальше?

– Ранее мы говорили, что многие весной покупали доллар по 120, ожидая, что он будет стоить 200 рублей. Мы прогнозировали движение на 55 рублей. Вчера благополучно его прошли. Ориентируемся на 52 руб. Думаю, на этой неделе уже туда сходим. Психологическая отметка – 48-50 руб./$, где я лично буду покупать, – прокомментировал для SIA.RU ситуацию на валютном рынке Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске.

Эксперты отмечают, что доллар остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. Покупателей иностранной валюты мало, чтобы удовлетворить продажи. Кроме того, крупные участники опасаются оставаться в иностранной валюте из-за санкционных угроз.