Фондовый рынок ожидает притока вкладчиков

Эксперты ожидают приток депозитных денег на рынок акций, учитывая, что ставки по депозитам в последнее время существенно снижаются.

– Рекомендуем обратить внимание на компании, которые стабильно платят высокие дивиденды. Такие как Газпром, Норникель, МТС и Лукойл. По Газпрому обращаем внимание, что дивиденды объявлены (52,53 руб./акцию), но пока не утверждены. Дивидендная доходность на уровне 17%. Но здесь надо быть осторожными. Мы ожидаем, что дивидендная доходность по Газпрому будет ниже и составит 10-12%, – прокомментировал для SIA.RU ситуацию на фондовом рынке Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске.

Из второго эшелона эксперт выделил бумаги ОГК-2, ТГК-1, Новатэка.

– Нам также нравится сектор застройщиков – ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет. Ожидаем там хорошего движения наверх, – добавил Евгений Хазеев.