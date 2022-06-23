Альфа-Банк запускает новую программу для IT-компаний

Альфа-Банк запускает специальную программу для IT-компаний. С ней удобно и выгодно вести бизнес удалённо, работать с фрилансерами.

Банк подготовит документы, чтобы зарегистрировать IT-компанию или ИП, и откроет счёт — онлайн и бесплатно.

Возьмет на себя онлайн-бухгалтерию: составит налоговый календарь, оптимизирует выплаты и составит электронную декларацию.

Поможет организовать работу с удалёнными командами со всего мира: через партнера Альфа-Банка Solar Staff можно переводить фрилансерам деньги и получать закрывающие документы.

Выдаст льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний по ставке от 4,7%.

А ещё с Альфой можно сэкономить: получить комиссию 2,5% за интернет-эквайринг и скидку на связь, а в первые три месяца платить только 50% за обслуживание расчётного счёта. Подробнее здесь.

«Что нужно IT-компании от банка? Мы решили не гадать, а просто опросили тех, кто уже в Альфе — владельцев IT-компаний и айтишников-фрилансеров. Выяснили, что тяжелее всего им было на старте, и предложили сервисы, которые помогут вести своё дело», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.