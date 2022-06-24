Майнеры продают видеокарты на фоне падения биткоина

Майнеры начали активно продавать видеокарты на Avito, рассказали Forbes на условиях анонимности несколько игроков, занимающихся добычей криптовалют.

По словам одного из собеседников Forbes, рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года. «Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes. Он добавил, что цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту–апрелю. Например, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 000 рублей, в то время как в марте ее цена достигала почти 540 000 рублей.

Майнеры пытаются избавиться от оборудования из-за падения курса крупнейшей по капитализации и самой популярной криптовалюты — биткоина, а также из-за выросшего курса рубля, говорит собеседник Forbes. С начала мая биткоин упал в цене более чем на 40%, до $22 585 за монету. А курс доллара на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые за семь лет.

«Биткоин во всем мире котируется к доллару. В марте–апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 млн рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около $40 000, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублевая доходность взлетела», — отметил собеседник Forbes.