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Владельцы «майнинг-отеля» в Иркутске скрылись с техникой клиентов

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«Отель» работал с ноября по май.

По версии ГУ МВД Иркутской области, с ноября прошлого года по май представители фирмы завлекали к сотрудничеству граждан, желающих разместить свое оборудование в майнинг-отеле.

Клиентам предлагались выгодные условия размещения на собственной майнинг-ферме – цены за аренду площадей и потребляемую электроэнергию назывались ниже рыночных.

По условиям договора клиентам не называлось, где фактически будет находиться оборудование, а данные для доступа к программам, позволяющим распоряжаться добываемой криптовалютой, находились только у представителя фирмы.

В ожидании быстрого заработка майнеры передавали свои устройства представителям «хостела». В какой-то момент организаторы «майнинг-отеля» скрылись, прекратив выплаты и не вернув клиентам дорогостоящую технику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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