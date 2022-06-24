К чему готовится строительный рынок России

После пандемии по строителям ударили санкции. Ситуацию усугубляет и зависимость от импортного оборудования. Производители не исключают дефицита, но ищут альтернативы. Об этом рассказало РИА Новости в своем материале.

Начали дешеветь

После «пандемического» скачка и роста цен в начале года в мае, по данным «Авито», строительные материалы и товары для ремонта в России подешевели.

«После закрытия внешних рынков и приостановки экспорта в апреле — мае стоимость некоторых позиций уменьшилась — например, арматуры. Бетон, блоки и кирпич прибавили в цене, но не так, как в прошлом году», — говорит Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group.

Зависимость от оборудования

Однако отрасль сильно зависит от зарубежного оборудования. На 100 процентов — производство кирпича, плитки и керамогранита, сантехнической керамики, саморезов, герметиков и газобетона.

«В массовом жилье преобладают отечественные материалы, импорт — не более 20-25%. А основные поставщики — Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. После кризиса 2008-го активно развивались российские производители. Особенно успешно продвинулись в изготовлении кровельных, гидро- и теплоизоляции», — указывает Наталия Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон».

Заполнить вакуум

Снижение спроса на недвижимость вкупе с ростом цен на материалы и прекращением поставок оборудования грозит трудностями уже во втором полугодии, считают эксперты.

«Когда запасы лифтового оборудования и комплектующих систем вентиляции и кондиционирования закончатся, вопросы возникнут даже с эксплуатацией построенных высоток, не то что с новыми проектами. Нельзя просто сменить поставщика: у каждого, например, свои геометрические параметры шахтового пространства. Они не взаимозаменяемы», — подчеркивает Вадим Ермилов, партнер Strategy Partners.

Для стабильности работы изготовителям строительных материалов обнулили ввозные пошлины на сырье. Чтобы наладить собственное производство, потребуется минимум три-шесть месяцев.