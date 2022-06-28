Вахты меньше не стало: за год число предложений в Иркутской области выросло на 37%

Некоторые российские экономисты предполагают, что в этом году будет снижаться число предложений вахты. Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), как изменился спрос на вахтовых работников в Сибири и Иркутской области в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь 2022 года в Сибирском ФО было размещено 56,7 тысяч вакансий с вахтовым графиком работы, и за год их количество выросло вполовину (+47%). Наибольший выбор «вахты» есть у соискателей из Иркутской области и Красноярского края – на эти два региона приходится половина от всех подобных вакансий в Сибири (51%).

В Иркутской области в первом полугодии для вахтовиков было открыто 14 тысяч вакансий, и по сравнению с прошлым годом рост спроса на них составил здесь +37%.

Большая часть вахтовых предложений о работе, как и год назад, была открыта компаниями из строительной отрасли: 24% от всего объема вакансий в данном формате, причем по сравнению с прошлым годом потребности работодателей из этого направления выросли на 18%.

На втором месте – добывающая отрасль, на нее приходится 14% от всех вахтовых вакансий в Иркутской области, рост спроса за год составил +22%.

На третьем месте работодатели из сферы металлургии и металлообработки: ими открыто 8% от всех вакансий в указанном формате в регионе, и число предложений также выросло относительно прошлого года на 47%.

Одним из важных требований для вахтовых сотрудников остается опыт работы: половина вакансий адресованы кандидатам с опытом 1-3 года (53%), еще 39% - с опытом 3-6 лет. Не имеющие опыта специалисты могут рассчитывать лишь на 5% от всего объема предложений, например, на вакансии для горничных, разнорабочих и охранников.

Медианная зарплата для вахтовиков из Иркутской области в этом году вышла на уровень 109 тысяч рублей.

Наибольшие зарплаты на «вахте» в июне предлагали начальнику отдела капитального строительства – от 250 тысяч на руки (место работы - мыс Манорский, с. Чумикан), сварщику НГДО – от 200 тысяч рублей (место работы – Ковыктинское месторождение), главному технологу ЗИФ – от 230 тысяч рублей на руки (место работы – Саха Якутия).