«Проблемы на авторынке – и реальные, и искусственно созданные – для нас не новость»

Основная проблема, с которой столкнулась лизинговая отрасль после февральских событий 2022 года, заключается в её комплексности: это и дефицит предметов лизинга, и взлетевшая ключевая ставка. О том, как обстоят дела на рынке сегодня, рассказала на круглом столе «Авторынок в новых условиях» портала SIA.RU директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан» Екатерина Меркурьева.

О ситуации на авторынке: «Мы были готовы к трудностям»

– Дефицит на автомобильном рынке возник не сегодня, а два года назад, – уточнила Екатерина Меркурьева. – Тогда это были последствия пандемии, которые в дальнейшем усилились из-за проблем с полупроводниками. Кроме того, не секрет, что в дилерских центрах имело место завышение цен. Так что проблемы – и реальные, и искусственно созданные – для нас не новость. Здесь у компании «Европлан» есть огромное преимущество: мы работаем по всей России и всегда успешно находили в разных регионах транспортные средства для клиентов по разумным ценам.

Кроме того, Екатерина отметила, что деятельность компании «Европлан» не прекращалась ни на секунду и после 24 февраля, когда резко выросла ключевая ставка Центробанка:

– Понятно, что в какой-то момент возникла растерянность, причём у всего бизнеса – все взяли паузу, чтобы оглядеться, посмотреть, что происходит, но, тем не менее, лизинговые компании в тот момент продолжали работать, в том числе помогали клиентам получить нужный транспорт, по заключенным ранее сделкам. Наши показатели не снижались. То есть по количеству сделок действительно произошло определённое сокращение, но показатели нового бизнеса у лизинговых компаний «не просели».

Поэтому «Европлан» продолжает предлагать клиентам различные льготные условия: например любой транспорт, как новый, так и с пробегом у нас можно приобрести в лизинг с авансом 0%.

Екатерина Меркурьева, директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан».

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

О спросе: «Фокус сместился на легковые авто и спецтехнику из Поднебесной»

Сейчас, подтвердила Екатерина, потребительский спрос действительно сместился в область автомобилей с пробегом. При этом «Европлан» уже давно финансирует такую технику – как от юридических лиц, то есть с НДС, так и от физических лиц без НДС. «Нашей компании неважно у кого в собственности находится машина», – акцентировала она.

По словам Екатерины, спрос на технику из Китая очень вырос во всех сегментах лизинга: и легковых, и грузовых, и легкого коммерческого транспорта.

– В нашем портфеле резко сократилось количество европейских брендов и стало значительно больше китайских. Сейчас открылась граница и грузовыми автомобилями из Поднебесной торгуют очень многие компании, – прокомментировала Екатерина. – Естественно, пользуется спросом российская спецтехника и грузовики, поэтому «Европлан» является оператором лизинговой программы группы ГАЗ.

Екатерина Меркурьева, директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан».

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Чтобы поддержать спрос, «Европлан» совместно с автопроизводителями участвует в определённых стимулирующих программах. Более того, компания является оператором всех действующих на данный момент льготных программ в стране, в том числе и по китайским маркам. Например, предоставляет скидки на такие популярные марки, как Haval, Geely, Faw. До 17% предлагает производитель Chery, поэтому приобретать эти автомобили сейчас очень выгодно.

– Кроме этого, компания предоставляет своим клиентам скидку до 15% ГАЗ, плюс отсрочку до 90 дней на первый лизинговый платёж. Также производитель ПАЗ вышел с акцией 7% скидки. И у нас есть другие выгодные предложения, которые рождают спрос, – рассказала Екатерина.

Предлагает компания и возвратный лизинг и ряд специфических продуктов, для разных категорий клиентов, например, можно оформить транспорт в лизинг как с авансом 0%, так и с первоначальным платежом – 59% и выкупить его досрочно с минимальным удорожанием, вложив таким образом деньги в транспорт.

Екатерина Меркурьева, директор Иркутского филиала автолизинговой компании «Европлан».

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

О фондировании: «Мы умеем привлекать средства»

Екатерина также прокомментировала ситуацию с фондированием лизинговых компаний, отметив, что «Европлан» не испытывает проблем с финансами: компании не отказывают банки, а кроме этого у неё – достаточное количество собственного капитала, который поступает в том числе от большого и качественного лизингового портфеля.

– «Европлан» работает на рынке 23 года, мы умеем привлекать денежные средства, – подчеркнула региональный директор компании. – Мы также пережили все кризисы, которые были в нашей стране, научились к ним адаптироваться. В частности, «Европлан» присутствует на рынке ценных бумаг и спрос на наши облигации не снижается.

Ключевым моментом для клиентов Екатерина также считает тот факт, что за 23 года существования компании ни одному клиенту по заключенным контрактам не повысили лизинговую ставку.

«Авторынок в новых условиях», круглый стол «Делу – время», Иркутск, 17 июня.

Фото: Андрей Фёдоров.

Кстати

Более шести лет «Европлан» является лидером лизинга авторынка. Компания заключила 489 тысяч сделок за время своей работы, больше чем любая другая лизинговая компания в России. У «Европлана» 84 филиала и представительства на всей территории России, поэтому даже в условиях дефицита сотрудники могут найти автомобиль в любом дилерском центре в любой точке страны и доставить её клиенту, так как кроме лизинга «Европлан» предоставляет также достаточно широкий перечень сервисных услуг, в том числе по доставке машин.