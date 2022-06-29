Рубль держит курс на 50, отскок можно ждать только к концу года

Рубль опять резко укрепляется, несмотря на санкции и угрозы западных партнеров. Эксперты считают, что пока российский экспорт кратно выше импорта, сложно рассчитывать на восстановление иностранных валют.

– Российский рубль завершил недельную консолидацию резким укреплением. Инвалюты вчера потеряли по 3%. Санкции и фиктивный дефолт не имеют значения в курсе нацвалюты. По сути, наблюдается полное доминирование продавцов в валютных парах на фоне обширного экспорта и подавленного импорта. Да, уже есть сигналы к замедлению обвала импортных поставок, но процесс может занять время, прежде чем сократится дисбаланс спроса и предложения инвалют на рынке, – отмечают эксперт БКС.

По их оценкам, нормализация может наступить ближе к концу года, ориентиром отскока выступает 70 руб./доллар. Пока же рубль, видимо, направляется к круглой психологической отметке на 50 за доллар США.