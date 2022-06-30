От взлетов к падению: цены на вторичном рынке недвижимости стагнируют третий месяц подряд

Цены на вторичном рынке недвижимости перешли от заметного роста в начале года к стагнации во втором квартале, отмечают аналитики ЦИАН, подводя итоги 1 полугодия 2022 года.

Рекордный спрос на вторичном рынке был зафиксирован в марте, после чего он снизился в 2 раза от уровня прошлогодних значений.

Аналитики отмечают, что новые предложения выходят на рынок по более низким ценам, чем в начале года. Фактически “квадрат” за 1 полугодие подорожал на 7,7%.

– В мае 2022 г. впервые с конца 2019 г. на рынке зафиксировано снижение средней стоимости квадратного метра нового предложения (на 0,6%). Т.е. цены впервые опубликованных предложений снижались даже быстрее, чем старых. Фиксируя снижение активности на вторичном рынке продавцы устанавливали более доступные условия для сделки, чтобы не потерять покупателей. В июне снижение цен продолжилось, однако темпы замедлились (как и в целом по рынку) - за месяц -0,4%, – подчеркивают аналитики ЦИАН.

Они добавляют, что в последние недели июня спрос начал восстанавливаться на уровне просмотров объявлений и звонков.