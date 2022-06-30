Обновленный супермаркет «Слата» открывается в «Новой Даче» 1 июля

1 июля состоится открытие обновленного супермаркета «Слата» в ТЦ «Новая Дача». При реконцепции магазина было уделено особое внимание исследованию покупательских предпочтений. Магазин расположен за городом, на оживленной магистрали. За последние годы количество домохозяйств по Байкальскому тракту выросло, как изменились и вкусовые предпочтения покупателей. Теперь в обновленном магазине будет больше товаров премиум-класса, экзотических фруктов. Всего в ассортиментной линейке будет представлено более 9000 товарных позиций.

– Проанализировав продуктовую корзину и пожелания покупателей в этом супермаркете, мы изменили ассортиментную матрицу и ввели востребованный и нужный товар, который представлен только в «Новой Даче». Это хороший выбор премиум-товаров в каждой категории: свежая рыба на льду, расширенная винотека, большой выбор блюд в отделе гастронома, разнообразие тортов и пирожных в кондитерском отделе, кафе-бутик с кофе, какао и чаями, – поделилась изменениями ассортимента коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

При входе покупателей встречает ароматная и сочная зона фруктов и овощей, в которой будут представлены и экзотические фрукты: тамаринд, гуава, питахайа, кокос, кумкват, физалис, артишок, фейхоа, а также голубика, ежевика, клубника.

– В течение летних месяцев будет постепенное обновление и наполнение магазина новым ассортиментом. С учетом нынешних логистических сложностей периоды согласований и доставка товаров увеличились, но мы надеемся, что наши покупатели уже сейчас смогут купить из представленного много вкусного и нового для себя, – добавил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Изменилось и зонирование магазина, добавлено дополнительное пространство, перенесены ряды продуктовых групп с учетом пожеланий покупателей: молочную продукцию с сырами, зоной овощей и фруктов разместили в начале магазина; категории «колбасы» и «рыба» для удобства и простоты принятия решения собрали в одной зоне. В новом зонировании покупателей ждет расширенный кондитерский отдел, отдел горячего хлеба и выпечки. На территории отдельно выделили «зону детства», где разместили детское питание и гигиену, множество видов мороженого, различные детские игры для лета.

С 1 по 3 июля при покупке от 5000 рублей в обновленном супермаркете «Слата» в ТЦ «Новая дача» каждый покупатель становится обладателем уникальной карты «ФрешКлуб», которая кроме традиционного кешбэка предлагает уникальные преимущества:

Скидка 30% на товары, обозначенные специальным маркером в супермаркете «Слата» в «ТЦ Новая дача»;

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Клубные предложения по карте «ФрешКлуб» будут расширяться и дополняться. Со всеми условиями и предложениями можно будет познакомиться на сайте фрешкарта.ру

Праздничная программа с дегустацией, розыгрышами и специальными предложениями пройдет 1 июля с 16.00 до 19.00 часов.

«Слата» – одна из крупнейших торговых сетей Сибири и крупнейший участник рынка ритейла Иркутской области. Первый супермаркет сети открылся в 2002 году, а сегодня в неё входит 80 магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров. С 2014 года ГК «Слата» начала развитие в регионе торговой сети дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 287 универсама, расположенных в Иркутской области и в Забайкальском крае. Для успешного роста сетей в 2020 году «Слатой» были открыты два распределительных центра в г. Чита (Забайкальский край), в г. Братск (Иркутская область), с учетом Иркутска, общая площадь складов достигает 32 тыс. квадратных метров.