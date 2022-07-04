РСХБ рассказал о трендах рынка бутилированной питьевой воды

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка рост потребления бутилированный питьевой воды на душу населения составил 15% за год. Эксперты банка также проанализировали текущую ситуацию на российском рынке в данной категории в условиях ограничений импорта и спрогнозировали динамику производства.

В 2021 год рост потребления питьевой воды (в том числе природной, минеральной и газированной (не содержащей сахара) на душу населения достиг показателя в 34 л, что на 15% превышает показатели 2020 года. Всего объём внутреннего производства минеральных и питьевых вод в 2021 году составил более 17 млн полулитров и вырос на 10,1% по сравнению с 2020 годом. Эксперты Россельхозбанка установили, что высоким спросом у потребителей пользуется питьевая негазированная вода – объемы ее производства составляют 1/5 от наших объемов производства природной питьевой воды.

Стабильным спросом пользуется и минеральная питьевая вода, объемы ее производства достигли 3,3 млрд литров в 2021 году. Наибольшая популярность в этой категории у столовой минеральной воды, объемы ее производства составляют более 2/3 объемов производства минеральной воды. Еще около 1/3 приходится на лечебно-столовую минеральную воду.

Чаще всего россияне покупают питьевую воду объемом до 1 литра: она занимает более половины объема рынка бутилированной воды (64%). Упаковка от 1 до 3 литров составляет 33%1.

Лидирующие позиции по потреблению бутилированной питьевой воды в мире занимают Мексика (225 литров на человека в год), Италия (178 литров), Таиланд (172 литра), США (137 литров) и ОАЭ (107 литров).

По производству питьевой воды лидирующее место занимает Центральный ФО (32%), чуть меньше доля Северо-Кавказского ФО - там производится 21% питьевой воды, на третьем месте Приволжский ФО (15%). Относительно производства минеральных природных питьевых вод тройка лидеров по федеральным округам выглядит иначе – Северо-Кавказский ФО (38%), Центральный (19%) и Сибирский ФО (14%).

Индустриализация потребления минеральной воды в России восходит к правлению Петра I, именно тогда основан первый бальнеологический курорт Марциальные Воды на территории современной Карелии. Тогда же появился один из старейших производителей минеральной воды «Полюстрово».

«По данным ООН, практически все население России имеет доступ к чистой питьевой воде. Тем не менее, рынок бутилированной воды быстро растет. Это самая популярная категория среди упакованных напитков. Это удобно и соответствует тренду ЗОЖ: в воде, в отличии от других категорий напитков, нет сахара или его заменителей. При этом, в абсолютном большинстве случаев (больше 95%) россияне предпочитают отечественную воду», — отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Рост производства питьевой воды расширяет экспортные возможности российских производителей. Согласно исследованию РСХБ, за 2021 год уровень экспорта возрос на 23% до 161 млн литров. По стоимостному объему экспорта Россия заняла 17-е место в списке стран-экспортёров питьевой воды. Среди основных стран-потребителей российской природной питьевой воды: Беларусь (37% поставок в натуральном выражении), Китай (25%) и Казахстан (6%). Ситуация с импортом обстоит следующим образом: по данным за прошлый год, в Россию ввезли 221 млн литров воды, в основном высокой ценовой категории: из Грузии (49%), Франции (12%), Италии (9%) и Армении (8%).

Согласно исследованиям, 60% потребителей склонны чаще приобретать продукцию более мелких местных производителей, так как уровень доверия к ним выше.

«Особое место на российском рынке занимают природные целебные минеральные воды. Нарзан, Ессентуки, Кармадон — это не только географические названия, это еще и бренды минеральной воды, которые имеют общенациональную и даже международную известность, — добавляет Андрей Дальнов. Неудивительно, что доля минеральной продукции несмотря на более высокую среднюю цену в сегменте бутилированной воды составляет около 40%. При сохранении текущих темпов роста производства минеральной и питьевой бутилированной воды, мы прогнозируем не только 100%-ное импортозамещение в категории, но и ощутимый рост экспорта и увеличение рынков сбыта продукции».

1По материалам исследования «Global Bottled Water Hydration Market, Forecast to 2024»