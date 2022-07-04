В Иркутской области прогнозируют жаркий июль

Во второй и третьей декадах июля на большей территории Приангарья среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы, в некоторые солнечные дни – до 34 тепла, на северо-западе и западе – в пределах нормы, сообщил на заседании комиссии по ЧС главный метеоролог Иркутской области Азат Насыров.

Он добавил, что в ближайшие дни на северо-востоке области пройдут сильные, местами очень сильные дожди. До 10 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы.

По словам главы региона Игоря Кобзева, количество территорий, в которых повысится класс пожарной опасности, будет расти незначительно. Сейчас в трёх районах сохраняется 4 и 5 класс — в Чунском, Тайшетском и Ольхонском. Завтра добавится Киренский, 6-го числа — Катангский и Заларинский.

– За ситуацией в этих территориях будем пристально следить. На сегодняшний день есть две точки особого внимания. Это Ольхонский район, где на удалении 370 км от Иркутска на границе с нацпарком, в гольцах, на высоте 1900 м действует лесной пожар. Мы принимаем все необходимые меры по тушению, наращиваем группировку, будут приняты дополнительные решения. И еще одна точка – Катангский район. По-прежнему есть прогноз, что там будет высокий класс пожарной опасности, поэтому принято решение, чтобы в Ербогачёне всегда был резерв парашютистов-десантников, – отметил Игорь Кобзев.