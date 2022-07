Сбер опубликовал международный ESG-отчёт по итогам 2021 года

Сбер опубликовал свой первый отчёт о соответствии Принципам ответственного банкинга Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде (Principles of Responsible Banking Finance Initiative United Nations Environment Program, UNEP), Принципам Глобального договора ООН (UN Global Compact), Целям устойчивого развития ООН и рекомендациям Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Отчёт (Sber Impact Report), в котором содержится информация о соблюдении банком принципов международных инициатив в области ESG и устойчивого развития за 2021 год, размещён на сайте Сбера на русском и английском языках (ссылка на него также опубликована на сайте UNEP) и направлен в UNEP и UN Global Compact.

Ключевые результаты отчёта

В 2021 году Сбер впервые провёл независимое заверение нефинансовых данных, иллюстрирующих прогресс в ключевых для банка темах устойчивого развития и ESG, включая прямые (Охват 1) и косвенные (Охват 2 и Охват 3) выбросы парниковых газов.

Экологический аспект

Выбросы парниковых газов по Охвату 1 в 2021 году составили 115 тыс. тонн в эквиваленте углекислого газа (CO₂e), по Охвату 2 — 465 тыс. тонн, по Охвату 3 — 168 тыс. тонн. Доля возобновляемых источников энергии в энергопотреблении Сбера достигла 22%.

Социальный аспект

По данным на 31 декабря 2021 года, фактическая численность сотрудников Сбера составила 223 451 человек. 5780 отделений адаптировано для людей с инвалидностью, 31 989 банкоматов адаптировано для людей с нарушениями зрения.

Корпоративное управление

Уровень зрелости системы кибербезопасности достиг показателя 4,4 (средний показатель участников рейтинга Fortune 500 — 4,1). В 2021 году доля работников Банка, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, составила 97%.

Ответственное финансирование

Объём размещения рублёвых ESG-облигаций с участием Сбера превысил 120 млрд рублей, объём дебютного выпуска зелёных облигаций Сбера — 25 млрд рублей. Портфель зелёных и ESG-кредитов достиг 300 млрд рублей.

Соответствие принципам ответственного банкинга

В 2021 году Сбер подписал принципы ответственной банковской деятельности, закрепляющие единый подход к повышению устойчивости банковской отрасли и разработанные в результате партнёрства банков по всему миру и Финансовой инициативы ЮНЕП. Это было сделано в рамках реализации ESG-стратегии Сбера 2023, которая предусматривает ESG-трансформацию банковского бизнеса Сбера через ускоренное развитие ответственного финансирования и продвижение ESG-повестки в цепочке создания стоимости Сбера.

Соответствие принципам Глобального договора

Также в 2021 году Сбер присоединился к Глобальному договору ООН (ГД ООН) — крупнейшей в мире добровольной инициативе лидеров для развития и внедрения лучших бизнес-практик в области устойчивого развития и информирования о них. Как участник ГД ООН, Сбер обязуется выстраивать свою деятельность на основе принципов соблюдения и защиты прав человека, обеспечения достойных условий труда, защиты окружающей среды и предотвращения коррупционных проявлений.

Вклад в достижение целей устойчивого развития

Сбер вносит вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), утверждённых Генеральной ассамблеей ООН в 2015 году в качестве единых глобальных ориентиров для решения значимых экономических, социальных и экологических проблем. В Политике в области ESG и устойчивого развития, которую Сбер принял в 2021 году, выделены 13 приоритетных целей для банка целей. Среди них достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, гендерное равенство, ликвидация нищеты и другие.

Соответствие рекомендациям TCFD

Сбер признаёт изменение климата одной из главных глобальных проблем и стремится минимизировать своё негативное воздействие на климат, в том числе благодаря взаимодействию с клиентами и участию в национальных инициативах. В данном отчёте Сбер впервые использовал рекомендации TCFD в качестве основы для раскрытия климатической информации.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Сбер стремится к максимальной прозрачности отчётности в сфере ESG — это важная составляющая нашей ESG-стратегии. Мы не просто встали на трек устойчивого развития, но и взяли на себя международные обязательства отчитываться о прогрессе, публикуя соответствующую информацию по направлениям экологической, социальной и корпоративной ответственности. Это наш первый отчёт международного уровня, который комплексно отражает работу Сбера в части ESG-трансформации с точки зрения стратегии и системы ключевых показателей».

ESG-стратегия 2023

Сбер запустил системную ESG-трансформацию в 2020 году, когда была разработана и утверждена ESG-стратегия до 2023 года, созданы дирекция по ESG и ESG-комитет, закреплена ответственность за ESG-повестку на уровне органов управления.

В 2021 году Сбер утвердил Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития (Политика в области ESG и устойчивого развития), которая описывает подход к достижению целей ESG-стратегии, закрепляет основные принципы, конкретизирует направления и задачи по приоритетным направлениям деятельности. Затем Сбер конкретизировал цели ESG-стратегии и определил пять групп количественных целевых показателей. В соответствии с лучшими практиками, ESG-цели были установлены в качестве ключевых показателей эффективности (КПЭ) для топ-менеджмента банка.

Для эффективной реализации ESG-стратегии и Политики в области ESG и устойчивого развития в 2021 году был разработан план реализации, который систематизировал текущие направления работы в виде программ и инициатив на уровне всех бизнес-подразделений. План включает в себя более 300 инициатив. В рамках плана закреплены ответственные за достижение целей руководители, а также конкретные индикаторы выполнения поставленных задач на уровне топ-менеджмента — КПЭ банка в области ESG на 2022 и 2023 годы (план подлежит регулярному пересмотру и обновлению вследствие внутренних и внешних изменений).