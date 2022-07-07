Снижение ставок по льготной ипотеке повысило в четыре раза спрос на ипотечные кредиты в Иркутске

Снижение ставки по льготной ипотеке с господдержкой в новостройках до 7% и последовавший за этим пересмотр рыночных ставок ведущими банками страны резко повысили спрос на ипотечное кредитование. Так, в банке «Открытие» количество звонков в колл-центр в третьей декаде июня выросло на 30%, а число заявок в Иркутской области увеличилось в четыре раза, рассказали SIA.RU в банке.

Оживление связано, в том числе, с нереализованным спросом в марте-апреле, когда ставки на ипотечные кредиты в силу понятных обстоятельств были для многих россиян неподъемными, а также с понижением ключевой ставки Банка России 10 июня до уровня в 9,5%.

«При быстром выходе на сделку по ипотеке клиенты банка получают дополнительную скидку в размере 0,2 процентных пункта к действующим ставкам по льготным программам. Таким образом ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,3%, по семейной ипотеке - 5,3%. Наибольшая доля кредитов была оформлена в третьей декаде июня именно по этим ставкам», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

В банке «Открытие» в Иркутской области объем заявок на ипотеку увеличился в четыре раза по сравнению с началом июня. В июле в банке ожидают дальнейший рост выдач по заявкам, оформленным во второй половине июня.