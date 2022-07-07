Глава МВФ не исключает глобальную рецессию

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики «значительно ухудшились» с апреля, и она не может исключить возможность глобальной рецессии в следующем году, сообщает зарубежное издание Рейтер.

Ожидается, что МВФ опубликует свой обновленный прогноз на 2022 и 2023 годы в конце июля, после того как в апреле он был снижен почти на целый процентный пункт. В 2021 году рост мировой экономики составил 6,1%.

«Мы находимся в очень неспокойной воде», – сказала она. На вопрос, может ли она исключить глобальную рецессию, она ответила: «Риск увеличился, поэтому мы не можем его исключить».

Последние экономические данные показали, что некоторые крупные экономики, включая Китай и Россию, сократились во втором квартале, сказала она, отметив, что в 2023 году риски будут еще выше.

«Это будет трудный 22-й год, но, возможно, еще более трудный 2023 год», – сказала она. «Риски рецессии увеличились в 2023 году», – заключает Георгиева.