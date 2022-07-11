Московская биржа создает клуб защиты инвесторов

Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Особое внимание будет уделяться вопросам защиты прав неквалифицированных инвесторов.

Для оперативного ответа на вопросы инвесторов в текущих условиях на сайте НРД будет постоянно обновляться список вопросов и ответов на актуальные темы. Также участники клуба обсудят иные механизмы оперативного оповещения инвесторов.

Московская биржа заявила о намерении отстаивать интересы инвесторов и НРД в европейской юрисдикции. В частности, планируется оспорить решение Европейского союза о включении НРД в санкционные списки. Это позволит защитить права инвесторов, чьи активы оказались заблокированы международными расчетными депозитариями.