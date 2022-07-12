Силуанов назвал отказ «Газпрома» платить дивиденды временным

30 июня в госкомпании заявили, что акционеры не получат дивиденды за 2021 год. Всего ОАО должно было выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей). Компания сориентируется на инвестиционные программы, газификацию России и подготовку к зиме, говорится в сообщении.

В интервью «Ведомостям» министра финансов РФ Антона Силуанова попросили прокомментировать ситуацию с «Газпромом» и обвалом фондового рынка.

«Что касается «Газпрома». Правительство обратилось в парламент с предложением перераспределить часть сверхдоходов госкомпании, возникших благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, в бюджет через временное повышение НДПИ. Эти ресурсы будут направлены на социальную поддержку граждан и реализацию мер по стабилизации экономики», – сказал министр.

Средства понадобятся компании для газификации внутри страны, строительства газопровода в Китай «Союз Восток» и др. Поэтому было решено оставить прибыль в компании целиком, дополняет Силуанов.

«Временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена. Акционеры должны понимать, что сохранение ресурсов для инвестиционного развития, наоборот, даст им больше возможностей получать хорошие доходности в будущем. Такой логикой мы руководствовались. Что касается других госкомпаний, в том числе нефтегазового сектора, то они выплатят в этом году акционерам рекордные дивиденды», – заключает он.