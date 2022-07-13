«Это поможет молодёжи реализовать свой потенциал в АПК»: ректор Иркутского ГАУ – о запуске сервиса «Я в агро»

Россельхозбанк запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Иркутской области на новом ресурсе представлено 85 вакансий. О том, что сервис может дать соискателям, высказался ректор Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского, Николай Дмитриев.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Современное сельское хозяйство – это бизнес высокого уровня. Крупные сельхозпредприятия и современные лаборатории, полная завершенная переработка продукции и самые передовые технологии. Прогресс не стоит на месте, начинают запускаться роботизированные фермы, меняется подход ко всем рабочим процессам. И сейчас очень актуален специализированный «банк вакансий» в сфере сельского хозяйства. Особенно для молодых специалистов, которые получают современное образование и стремятся реализовать свой потенциал в сфере АПК, руководствуясь примером успешных предприятий», – отметил Николай Дмитриев.

Кому и чем полезен сервис «Я в агро»

Для профессионалов в области АПК на «Я в агро» доступен сервис по поиску работы во всех 85 субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. Подобрать вакансии поможет фильтр по региону и населённому пункту, зарплате, опыту и т.д.

А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, информацию о получении второго высшего образования.

Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли и, в перспективе, работу в АПК с помощью сервиса поиска работы, на котором размещено более 13 тысяч вакансий по всей стране.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Почему работать в АПК – это классно

Россельхозбанк провёл исследование и выяснил, что в сельском хозяйстве хотели бы работать около 20% опрошенных. Наибольшей популярностью среди предложенных областей АПК пользуются растениеводство (20%) и животноводство (17%). Последнее больше популярно у возрастной группы от 45 до 54 лет (27%), а первое - у группы от 55 до 64 (26%). Виноградарство пользуется успехом у более молодой ЦА (19% в группе от 18 до 24 и 17% в группе от 25 до 34.

За последние пять лет отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов. Задача новой платформы Россельхозбанка «Я в агро» – помочь школьникам и студентам расширить знание о профессиях в АПК и сформировать положительный имидж занятости в сельском хозяйстве, а молодым и опытным специалистам – найти интересную и перспективную работу. Уже сейчас в сельском хозяйстве востребованы такие специалисты будущего, как генетики, биотехнологи, операторы дронов, сити-фермеры, агроэкологи.

«В последние годы агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост, оказывая непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны. Наша платформа уникальна, она не имеет аналогов в России и мире. Ее особенность состоит в том, что пользователям предоставляется возможность построить свое будущее в агропромышленной отрасли, выстраивая взаимосвязь между обучением и будущей работой, обеспечивая доступ к целому комплексу сервисов, направленных на получение качественного образования и достойной работы в одном из самых перспективных направлений. Мы продолжим развивать «Я в агро» как часть экосистемы банка», - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.